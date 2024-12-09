А что значит "готов к Европе"? Что, в Европе какие-то другие правила или мяч другой? Тюкавину что, 15 лет? Он окреп, он основной нападающий "Динамо". Почему же Тюкавин не готов? У него есть перспективы для выступления в Европе. Проблема в чём: многие уезжали и возвращались через пару лет. Немногие играли как Канчельскис или Мостовой по 15 лет в европейских клубах", - заявил Мостовой.
Константин Тюкавин является лучшим бомбардиром московского "Динамо" в текущем розыгрыше РПЛ. На счету 22-летнего форварда 7 голов и 3 результативные передачи в 18-ти матчах первой части сезона. В минувшем розыгрыше РПЛ Тюкавин также стал лучшим бомбардиром бело-голубых, записав на свой счет 15+10 по системе гол+пас в 30-ти матчах РПЛ.
Контракт Константина Тюкавина с московским "Динамо" рассчитан до лета 2028-го года. По данным СМИ, в соглашении присутствует опция выкупа игрока, которая действует только для иностранных клубов и составляет 20 миллионов евро. Ранее глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что у клуба нет четкой позиции по возможному трансферу Тюкавина.
Источник: Metaratings
Мостовой: почему Тюкавин "не готов" к Европе? Там что, мяч другой? Он окреп, он основной нападающий "Динамо"
Экс-футболист "Сельты" Александр Мостовой высказался о готовности форварда "Динамо" Константина Тюкавина к переходу в европейский клуб.
Фото: официальный сайт "Динамо"