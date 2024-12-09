Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
22:45
УдинезеНе начат

Мостовой: почему Тюкавин "не готов" к Европе? Там что, мяч другой? Он окреп, он основной нападающий "Динамо"

Экс-футболист "Сельты" Александр Мостовой высказался о готовности форварда "Динамо" Константина Тюкавина к переходу в европейский клуб.
Фото: официальный сайт "Динамо"
А что значит "готов к Европе"? Что, в Европе какие-то другие правила или мяч другой? Тюкавину что, 15 лет? Он окреп, он основной нападающий "Динамо". Почему же Тюкавин не готов? У него есть перспективы для выступления в Европе. Проблема в чём: многие уезжали и возвращались через пару лет. Немногие играли как Канчельскис или Мостовой по 15 лет в европейских клубах", - заявил Мостовой.

Константин Тюкавин является лучшим бомбардиром московского "Динамо" в текущем розыгрыше РПЛ. На счету 22-летнего форварда 7 голов и 3 результативные передачи в 18-ти матчах первой части сезона. В минувшем розыгрыше РПЛ Тюкавин также стал лучшим бомбардиром бело-голубых, записав на свой счет 15+10 по системе гол+пас в 30-ти матчах РПЛ.

Контракт Константина Тюкавина с московским "Динамо" рассчитан до лета 2028-го года. По данным СМИ, в соглашении присутствует опция выкупа игрока, которая действует только для иностранных клубов и составляет 20 миллионов евро. Ранее глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что у клуба нет четкой позиции по возможному трансферу Тюкавина.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится