- Рассматривали ли возможность купить вратаря после ухода Сафонова? Нет. Мы на 100% были уверены в Агкацеве. Понимали, что ему нужно время, чтобы стать основным вратарём. В Стасе мы были уверены. Агкацев - это наш основной вратарь на долгие годы, - рассказал Мусаев в эфире "Матч премьер".
Станислав Агкацев является первым номером "Краснодара" после ухода Матвея Сафонова в "ПСЖ". Воспитанник "быков" в этом сезоне провел за "Краснодар" 20 матчей, в которых пропустил 12 голов. Трудовой договор футболиста с краснодарским клубом действует до лета 2029 года, трансферная стоимость вратаря оценивается в 1,8 миллиона евро.
"Краснодар" завершил год на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после зимней паузы "быки" на своем поле сыграют против "Крыльев Советов", встреча 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта.
Мусаев: понимали, что Агкацеву нужно время, чтобы стать основным вратарем
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о вратаре команды Станиславе Агкацеве.
Фото: ФК "Краснодар"