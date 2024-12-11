При этом сообщается, что наставник красно-белых Деян Станкович хотел бы сохранить футболиста в команде. Кроме того, большое значение имеет высокая зарплата полузащитника, которая составляет 1,6 млн евро в год. В связи с этим Мартинс не желает переходить в другую команду.
Кристофер Мартинс является игроком московского "Спартака" с января 2022 года. Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 19 официальных матчах, в которых он забил 3 гола, отдал 5 голевых передач и получил 4 желтые карточки.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Рапид" заинтересован в трансфере игрока "Спартака" Мартинса
По информации СМИ, австрийский "Рапид" заинтересован в приобретении люксембургского полузащитника московского "Спартака" Кристофера Мартинса.