Сообщается, что коста-риканского футболиста всё устраивает в команде, поэтому высока вероятность положительного завершения переговоров о продлении соглашения. Срок действующего контракта истекает 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 700 тыс. евро.
В текущем сезоне Джимми Марин в составе "Оренбурга" в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах (67,6 мин. за игру), в которых забил 4 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 1 желтую карточку.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: "Оренбург" ведёт переговоры с Джимми Марином о продлении контракта
По информации СМИ, футбольный клуб "Оренбург" ведёт переговоры с 27-летним вингером Джимми Марином о продлении контракта.
Фото: ФК "Оренбург"