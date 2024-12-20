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Еремякин: Федорищев не мог выступать так публично без юридической консультации, без совета кого-то сверху

Бывший президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
"Думаю, Федорищев всё делает осознанно. Он губернатор большой области, не мог выступать так публично без юридической консультации, без совета кого-то сверху. Если он идёт на это, если у него действительно есть факты, я склоняю перед ним голову", - цитирует Еремякина Sports.ru

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что к нему приходил человек, который заявил, что самарские "Крылья Советов" должны 36 миллионов рублей преступникам, "которые занимаются коррупцией в судейском корпусе". Губернатор заявил, что подал заявление в правоохранительные органы, а также обратился в РФС и РПЛ с просьбой разобраться в данной проблеме.

Вячеслав Федорищев отметил, что в этой схеме участвуют десять клубов Российской Премьер-Лиги, которые ежегодно платят преступникам 500 миллионов рублей. Также чиновник заявил, что хотел бы добиться рассмотрения деятельности футбольных агентов в России. Федорищев, в частности, высказывался о работе Павла Андреева.

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