"Думаю, Федорищев всё делает осознанно. Он губернатор большой области, не мог выступать так публично без юридической консультации, без совета кого-то сверху. Если он идёт на это, если у него действительно есть факты, я склоняю перед ним голову", - цитирует Еремякина Sports.ru
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что к нему приходил человек, который заявил, что самарские "Крылья Советов" должны 36 миллионов рублей преступникам, "которые занимаются коррупцией в судейском корпусе". Губернатор заявил, что подал заявление в правоохранительные органы, а также обратился в РФС и РПЛ с просьбой разобраться в данной проблеме.
Вячеслав Федорищев отметил, что в этой схеме участвуют десять клубов Российской Премьер-Лиги, которые ежегодно платят преступникам 500 миллионов рублей. Также чиновник заявил, что хотел бы добиться рассмотрения деятельности футбольных агентов в России. Федорищев, в частности, высказывался о работе Павла Андреева.
Еремякин: Федорищев не мог выступать так публично без юридической консультации, без совета кого-то сверху
Бывший президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева