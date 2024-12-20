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Мостовой: все ждут получения лицензии, звонят из "Сельты", спрашивают: не хочу ли приехать?

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии Rusfootball.info рассказал, чем занимается во время зимней паузы в РПЛ.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
- Во время паузы смотрю много европейского футбола, поверьте мне, я футбола смотрю в несколько раз больше, чем многие. Я свободный человек, могу выбирать - в этом и прелесть, мне не нужно под кого-то подстраиваться. Смотрю европейский футбол, общаюсь с людьми из Испании. Все ждут получения лицензии, звонят из "Сельты", спрашивают, не хочу ли приехать? (смеется).

Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info

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