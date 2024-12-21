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Генсек РФС сообщил, что 60-70 процентов стран выступают за возвращение России в турниры УЕФА. Дания выступает против

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении сборной России и российских клубов на европейскую арену в 2025 году.
Фото: РФС
— Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России.

— Все — это кто?

— Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран, - цитирует Митрофанова "РБ Спорт".

Максим Митрофанов также отметил, что за возвращение России выступают Норвегия и Швеция, однако заявил, что против такого решения выступает около 30 процентов стран - в частности, Дания.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре национальная команда России одержала разгромную победу над Брунеем в Краснодаре со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

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