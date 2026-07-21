"Это некрасиво". Тедеев раскритиковал решение судьи в матче "Зенит" — "Спартак"

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"Надо разобраться и посмотреть со стороны, насколько агрессивны были болельщики "Спартака", чтобы принимать такое решение. Понятно, что безопасность превыше всего. Однако в этой ситуации можно было поступить правильнее и бросить жребий.



Я не думаю, что спартаковские болельщики настолько дурны, чтобы в определенный момент мешать своим футболистам. Я не видел ничего сверхплохого в действиях болельщиков. Подобное происходит в большинстве крупных матчей. Не было чего-то вопиющего, из-за чего судья принял такое решение. Я против такого решения. Это некрасиво", — сказал Тедеев.