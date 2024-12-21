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Широков - о шансах "Спартака" на чемпионство: главное, чтобы никакой предсезонный турнир не выиграли

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос о возможном чемпионстве "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Самое главное, чтобы никакой предсезонный турнир не выиграли. Если его не выиграют, тогда шансы в чемпионате есть (смеется)", - приводит слова Широкова "СЭ".

На зимнюю паузу в чемпионате России московский "Спартак" ушел, занимая третье место в турнирной таблице. Красно-белые набрали 37 очков в 18 матчах и на два балла отстают от первой строчки.

Последний раз спартаковцы завоевывали чемпионский титул в сезоне 2016/2017. Шесть сезонов подряд золото российской Премьер-лиги выигрывает петербургский "Зенит".

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