"Самое главное, чтобы никакой предсезонный турнир не выиграли. Если его не выиграют, тогда шансы в чемпионате есть (смеется)", - приводит слова Широкова "СЭ".
На зимнюю паузу в чемпионате России московский "Спартак" ушел, занимая третье место в турнирной таблице. Красно-белые набрали 37 очков в 18 матчах и на два балла отстают от первой строчки.
Последний раз спартаковцы завоевывали чемпионский титул в сезоне 2016/2017. Шесть сезонов подряд золото российской Премьер-лиги выигрывает петербургский "Зенит".
Широков - о шансах "Спартака" на чемпионство: главное, чтобы никакой предсезонный турнир не выиграли
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос о возможном чемпионстве "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"