По информации источника, московское "Динамо" и "Пари НН" достигли договоренности по сроку контракта нападающего Вячеслава Грулева. Вингер бело-голубых подпишет соглашение с нижегородским клубом на 2,5 года.
25-летний Грулев - воспитанник "Динамо". В этом сезоне форвард провел за команду 8 матчей и отличился одним забитым мячом.
Напомним, футболист уже выступал за "Пари НН" в 2020 году.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Пари НН" и "Динамо" согласовали срок контракта Грулева
Стал известен срок контракта вингера "Динамо" Вячеслава Грулева с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"