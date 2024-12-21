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"СЭ": "Пари НН" и "Динамо" согласовали срок контракта Грулева

Стал известен срок контракта вингера "Динамо" Вячеслава Грулева с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" и "Пари НН" достигли договоренности по сроку контракта нападающего Вячеслава Грулева. Вингер бело-голубых подпишет соглашение с нижегородским клубом на 2,5 года.

25-летний Грулев - воспитанник "Динамо". В этом сезоне форвард провел за команду 8 матчей и отличился одним забитым мячом.

Напомним, футболист уже выступал за "Пари НН" в 2020 году.

Источник: "СЭ"

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