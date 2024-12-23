"Если Роша покинет ЦСКА, это потеря для клуба. Виллиан – качественный защитник, опасен на стандартах у чужой штрафной. Он несдержанный с точки зрения эмоций, получает лишние карточки. С другой стороны, у Лукина будет возможность проявить себя. Если Роша уйдет, появится больше шансов у молодых игроков, но не очень хорошо терять опытного футболиста", - цитирует Алдонина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша в скором времени перейдет в бразильский "Интернасьонал", однако представитель игрока опроверг данную информацию.
В текущем сезоне Виллиан Роша провел за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей и отметился 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 31 набранное очко. "Армейцы" сыграют с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Алдонин: уход Роши - потеря для ЦСКА, но у Лукина будет возможность проявить себя
Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном уходе из клуба Виллиана Роши.
Фото: ПФК ЦСКА