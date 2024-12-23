"Можем подтвердить, что интерес к Роше со стороны других клубов действительно есть, но пока ничего конкретного. Это нормальная ситуация, когда клубы наблюдают за игроками", - цитирует представителя агентства "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может перейти в бразильский "Интернасьонал" в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне бразилец провел за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей и отметился 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Агент Роши: можем подтвердить, что интерес к Виллиану со стороны других клубов действительно есть
В футбольном агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали возможный уход защитника из московского клуба.
Фото: РИА Новости