- Скорее всего, Умарали либо уйдет в аренду, либо будет полноценный трансфер. Все зависит от того, насколько клубы заинтересованы в покупке. Пока нет конкретного сформированного предложения, но есть интерес. Мы ожидаем конкретику.
Умарали Рахмоналиев, играющий на позиции опорного полузащитника, перешел в "Рубин" в январе 2023 года из "Бунедкора" в качестве свободного агента. Контракт 21-летнего игрока с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в двух матчах РПЛ и пяти играх Кубка России, провел на поле суммарно 516 минут и отметился одной результативной передачей.
Источник: "Чемпионат"
Агент: скорее всего, Рахмоналиев либо уйдет из "Рубина" в аренду, либо будет полноценный трансфер
Агентом хавбека "Рубина" Умарали Рахмоналиева, Рауль Абдурахманов, подтвердил, что его клиент покинет клуб.
Фото: ФК "Рубин"