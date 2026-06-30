Зырянов ответил тем, кто считает аренду Дурана в "Зенит" провалом

"Не считаю нахождение Дурана в "Зените" провалом. Почему должен так считать? Тем многим, кто считает, что вложенные в него средства не оправдались, предложу не считать чужие деньги", — заявил функционер.
Дуран перешел в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в феврале на правах аренды до конца сезона 25/26. За это время 22-летний форвард провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча, причем оба — с пенальти.
При этом колумбиец не доиграл сезон в составе петербуржцев, покинув расположение команды перед заключительным туром РПЛ против "Ростова". В середине июня "Зенит" официально объявил об уходе нападающего.
Источник: Sport24