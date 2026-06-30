Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Нидерланды
1 - 1 (П 2 - 3) 1 123
МароккоЗавершен
Кот-д`Ивуар
20:00
НорвегияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
17:00
ШинникНе начат

Зырянов ответил тем, кто считает аренду Дурана в "Зенит" провалом

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов не считает неудачным пребывание колумбийца Джона Дурана в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Зырянова, разговоры о том, что "Зенит" не оправдал вложения в Дурана, не имеют под собой оснований.

"Не считаю нахождение Дурана в "Зените" провалом. Почему должен так считать? Тем многим, кто считает, что вложенные в него средства не оправдались, предложу не считать чужие деньги", — заявил функционер.

Дуран перешел в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в феврале на правах аренды до конца сезона 25/26. За это время 22-летний форвард провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча, причем оба — с пенальти.

При этом колумбиец не доиграл сезон в составе петербуржцев, покинув расположение команды перед заключительным туром РПЛ против "Ростова". В середине июня "Зенит" официально объявил об уходе нападающего.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится