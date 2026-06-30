Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Нидерланды
1 - 1 (П 2 - 3) 1 123
МароккоЗавершен
Кот-д`Ивуар
20:00
НорвегияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
17:00
ШинникНе начат

Кокорин: какой "Зенит" "позор"? Это единственный клуб России, который всегда зарабатывал очки в еврокубках

Экс-форвард "Зенита" Александр Кокорин отреагировал на оскорбительную кричалку в адрес петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" не любят в России? Это везде так — чемпионов не любят.

Кричалка про "позор российского футбола" — это неправда. Какой "Зенит" "позор"? Это единственный клуб России, который всегда зарабатывал нам очки, играя в еврокубках. "Зенит" не может быть позором", - сказал Кокорин.

Александр Кокорин защищал цвета петербургского клуба с 2016 по 2020 год. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 92 матча во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, в которых записал на свой счет 34 забитых мяча и 12 результативных передач на партнеров.

Напомним, после ухода из "Зенита" Кокорин выступал за московский "Спартак", итальянскую "Фиорентину" и кипрский "Арис".

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 19
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится