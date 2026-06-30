Осинькин хочет сохранить чилийского полузащитника в "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин рассчитывает на возвращение чилийца Игнасио Сааведры после окончания аренды в "Рубине".

Фото: ФК "Сочи"





"Насколько мне известно, казанцы не связывались с нами насчет выкупа игрока".

Ожидается, что Сааведра прибудет в расположение сочинцев 3 июля.



Осинькин также подчеркнул, что еще зимой не хотел расставаться с футболистом, так как считает его важным игроком для команды. Кроме того, он отметил удачное выступление чилийца в составе "Рубина" в весенней части прошлого сезона.



Сааведра за прошлый сезон провел в общей сложности 33 матча во всех турнирах за "Сочи" и "Рубин", забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с сочинцами рассчитан до лета 2027 года. На Transfermarkt его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро. До переезда в Россию Игнасио выступал за чилийский "Универсидад Католика".



Источник: По словам тренера южан, " Рубин " пока не выходил на связь с "Сочи" по поводу выкупа 27-летнего полузащитника, хотя у казанцев есть такое право.Ожидается, что Сааведра прибудет в расположение сочинцев 3 июля.Осинькин также подчеркнул, что еще зимой не хотел расставаться с футболистом, так как считает его важным игроком для команды. Кроме того, он отметил удачное выступление чилийца в составе "Рубина" в весенней части прошлого сезона.Сааведра за прошлый сезон провел в общей сложности 33 матча во всех турнирах за "Сочи" и "Рубин", забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с сочинцами рассчитан до лета 2027 года. На Transfermarkt его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро. До переезда в Россию Игнасио выступал за чилийский "Универсидад Католика".Источник: "СЭ"