Осинькин хочет сохранить чилийского полузащитника в "Сочи"

"Насколько мне известно, казанцы не связывались с нами насчет выкупа игрока".
Ожидается, что Сааведра прибудет в расположение сочинцев 3 июля.
Осинькин также подчеркнул, что еще зимой не хотел расставаться с футболистом, так как считает его важным игроком для команды. Кроме того, он отметил удачное выступление чилийца в составе "Рубина" в весенней части прошлого сезона.
Сааведра за прошлый сезон провел в общей сложности 33 матча во всех турнирах за "Сочи" и "Рубин", забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с сочинцами рассчитан до лета 2027 года. На Transfermarkt его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро. До переезда в Россию Игнасио выступал за чилийский "Универсидад Католика".
Источник: "СЭ"