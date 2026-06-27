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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская АравияЗавершен
Уругвай
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен
Египет
1 - 1 1 1
ИранЗавершен
Новая Зеландия
1 - 5 1 5
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Зенит
4 - 0 4 0
ЛенинградецЗавершен

Бразилия - Япония. 29 июня 2026 20:00

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 Чемпионат мира-2026

1/16 финала
   
        

        
        
        	

	




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