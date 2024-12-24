Сообщается, что "Интернасьонал" готов продать футболиста "быкам", но клубу из города Порту-Алегри принадлежат только 50% прав на него. Оставшиеся 50% принадлежат "Палмейрасу", с которым у "Краснодара" договоренности пока нет. При этом сам Уэсли не возражает переходу в состав российского клуба.
Уэсли является игроком "Интернасьонала" с февраля 2024 года. За этот год он принял участие в 48 официальных матчах, в которых ему удалось забить 13 голов и отдать 2 голевые передачи. Контракт между игроком и клубом рассчитан на срок до конца 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Краснодару" для трансфера Уэсли из "Интернасьонала" ещё нужно договориться с "Палмейрасом"
По информации СМИ, футбольный клуб "Краснодар" ещё не до конца согласовал переход бразильского вингера "Интернасьонала" Уэсли.
Фото: IMAGO