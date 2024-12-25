Ранее Абаскаль в интервью заявил, что нынешнюю команду строил он со своим тренерским штабом и большинство игроков раскрылись при нем.
- Не понимаю Абаскаля. Если бы он чего-то добился в "Спартаке", а его бы уволили после удачного сезона, тогда можно было бы понять эти слова. Но он ничего не добился и такое заявляет. Мне непонятны его слова, - цитирует Кечинова "Чемпионат".
Абаскаль возглавлял "Спартак" с июня 2022 года по апрель 2024 года. В 2023 году "Спартак" под руководством испанца финишировал на третьей строчке в турнирной таблице.
Сейчас главным тренером "Спартака" является серб Деян Станкович. Под его руководством красно-белые в этом сезоне набрали 37 баллов и входят в тройку лидеров РПЛ, отставая от идущего на первой строчке "Краснодара" на два очка.
После зимней паузы "Спартак" на своем поле примет "Оренбург", матч пройдет в марте 2025 года.
Кечинов: мне непонятны слова Абаскаля, он ничего в "Спартаке" не добился
В прошлом футболист столичного "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал высказывание экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"