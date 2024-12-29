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Агент Помазуна: будет хорошее предложение, он уйдет

Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал о будущем игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
"Буду ли разговаривать с ЦСКА, чтобы они отпустили Илью в зимнее трансферное окно? Будет хорошее предложение, он уйдет. Пока он тренируется индивидуально", - приводил слова агента "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" рассматривает вариант перехода 28-летнего вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в это зимнее трансферное окно.

В течение нескольких последних сезонов Помазун играл на правах аренды за "Урал" из Екатеринбурга. По итогам сезона-2023/24 "шмели" вылетели из РПЛ, а футболист вернулся в ЦСКА, контракт с которым рассчитан до лета 2028 года.

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