- В атаке нужен ещё один форвард. При том что Мусаев достаточно много забил, но достаточно много и не забил. А Гуарирапа не забил вообще. Может быть, за зимнюю паузу чуть наладят и будут играть по-другому. Наверное, Жемалетдинов добавит в атаке, потому что много пропустил в первой части сезона, - цитирует Широкова "РБ Спорт".
ЦСКА в текущем сезоне РПЛ под руководством серба Марко Николича в 18 турах одержал девять побед и потерпел пять поражений, в четырех поединках "армейцы" поделили очки с соперниками. ЦСКА с 31 баллом в активе располагается на шестой строчке в турнирной таблице.
В первом матче после возобновления РПЛ ЦСКА в гостях сыграет с "Зенитом", матч 19-го тура пройдет в первых числах марта.
Широков рассказал, чего не хватает ЦСКА для достижения результатов
Экс-футболист сборной России Роман Широков, выступавший ранее за ЦСКА, высказался о выступлении "армейцев" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ