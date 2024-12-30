"Посмотрим. Надеюсь, что будут. По крайней мере, в тех играх, что он провел за "Химки", он не дал усомниться в том, что он понизил уровень своей игры. Большую часть времени перед сезоном он провел вне команды, поэтому кондиции были не самые лучшие. Но то, что он показывал в играх, абсолютно четко нам показало, что это футболист высокого класса. У нас мало центральных защитников с таким уровнем игры", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Георгий Джикия в сентябре 2024 года подписал с подмосковными "Химками" контракт по схеме "1+1". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 2,5 млн евро. В текущем сезоне защитник в общей сложности провёл 8 официальных матчей (в среднем, 72,5 мин. за игру), в которых он результативными действиями не отметился и получил 1 жёлтую карточку.
Ранее Джикия выступал за московский "Спартак" и сборную России по футболу, где был капитаном команд.
Кузьмичев: Джикия - это футболист высокого класса. Надеюсь, что летом будут предложения от больших команд
Агент Владимир Кузьмичев предположил, будут ли летом у защитника подмосковных "Химок" Георгии Джикии предложения от больших команд.
Фото: ФК "Химки"