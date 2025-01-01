"Главное событие прошлого года в российском футболе — борьба трёх команд за чемпионство в прошлом сезоне РПЛ. Была интрига до последних минут — это очень сильно понравилось болельщикам", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, обогнав "Краснодар" на одно очко. Московское "Динамо" стало бронзовым призером РПЛ.
После 18-ти сыгранных туров в текущем сезоне "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, команда Сергея Семака располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак".
Булыкин: главное событие прошлого года в российском футболе — борьба трёх команд за чемпионство
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал главное событие в российском футболе в 2024 году.
Фото: РФС