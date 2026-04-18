Экс-президент "Локомотива" объяснил, почему клубу не стоит подписывать Чалова

- Если Воробьёв уйдёт из " Локомотива ", то это будет потерей. Но Чалов не будет ему хорошей заменой. "Локомотиву" нужен такой нападающий, который после прихода сразу начнёт играть. Чалов - это нехороший вариант для клуба, - приводит слова Наумова "Советский спорт"

Он считает, что нападающий не подходит команде как замена Дмитрию Воробьёву.Права на форварда принадлежат ПАОКу, однако летом клуб может расстаться с игроком. За греческую команду он провёл 64 матча, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.На данный момент "Локомотив" с 45 очками занимает третью строчку в таблице. В следующем туре команда сыграет на выезде с "Оренбургом".