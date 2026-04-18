Шавло - о форварде "Локомотива": пригодился бы "Спартаку"

Сергей Шавло прокомментировал возможный переход Дмитрия Воробьёва из "Локомотива" в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
Он отметил, что такой вариант может быть полезен для "красно-белых".

- Говорили про Воробьёва, но его отправляют во все команды. Возможно, произойдёт обмен на Пруцева. Воробьёв забивал много в "Оренбурге" и сейчас в "Локомотиве", он классный нападающий. Дмитрий пригодился бы "Спартаку", - приводит слова Шавло "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне форвард отличился 12 голами в 28 матчах. Соглашение игрока с "Локомотивом" рассчитано до 2027 года, а его стоимость оценивается примерно в пять миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" располагается в тройке лидеров с 45 очками, тогда как "Спартак" идёт шестым, имея 42 балла.

