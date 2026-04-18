На сайте указано, что игроку приписываются действия, затрагивающие вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины.
За петербургский клуб Мостовой играет с 2019 года. В этом сезоне на его счету 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь мячей и оформил пять ассистов.
"Зенит" с 52 очками идёт вторым в РПЛ, отставая на одно очко от "Краснодара". В следующем туре петербургская команда сыграет против махачкалинского "Динамо".
* - признан экстремистским и запрещён на территории РФ.
Игрока "Зенита" внесли в базу сайта Миротворец*
Футболист "Зенита" и национальной команды России Андрей Мостовой включён в базу сайта "Миротворец"*.
