Ростов
0 - 1 0 1
СочиЗавершен

Енисей
3 - 0 3 0
ЧелябинскЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

Радченко оценил влияние отсутствия Талалаева на "Балтику"

Отсутствие Андрея Талалаева может повлиять на игру "Балтики" в ближайшем туре, считает Дмитрий Радченко.
Фото: ФК "Балтика"
По его мнению, роль тренера для команды сейчас особенно важна.

- "Балтика" без Талалаева и с ним - это разные вещи. Конечно, его будет не хватать в матче с "Краснодаром". Это принципиальный соперник, большой раздражитель, - приводит слова Радченко "Чемпионат".

Специалист пропускает несколько встреч из-за дисквалификации, полученной после матча с ЦСКА.

Перед очередным туром калининградцы идут в верхней части таблицы: у команды 44 очка и четвёртое место. Следующий матч "Балтика" проведёт на выезде против "Краснодара", который возглавляет чемпионат. Игра запланирована на 19 апреля.

