Радченко оценил влияние отсутствия Талалаева на "Балтику"

- "Балтика" без Талалаева и с ним - это разные вещи. Конечно, его будет не хватать в матче с "Краснодаром". Это принципиальный соперник, большой раздражитель, - приводит слова Радченко "Чемпионат".
Специалист пропускает несколько встреч из-за дисквалификации, полученной после матча с ЦСКА.
Перед очередным туром калининградцы идут в верхней части таблицы: у команды 44 очка и четвёртое место. Следующий матч "Балтика" проведёт на выезде против "Краснодара", который возглавляет чемпионат. Игра запланирована на 19 апреля.