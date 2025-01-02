"Я надеюсь, что опыт, который есть у Мусаева, приведет к тому, что он сделает выводы в подготовке и, возможно, еще в каких-то моментах. Это позволит более качественно и ярко войти во вторую часть чемпионата", - цитирует Синицына Metaratings.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. На второй строчке располагается петербургский "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на два очка.
Команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Синицын: надеюсь, что Мусаев сделает выводы в подготовке "Краснодара"
Экс-игрок "Краснодара" Андрей Синицын высказался об игре команды Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"