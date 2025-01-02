"Классная команда, думаю, по составу вообще одна из сильнейших. Спокойно может противостоять "Зениту", - цитирует Ковальчука ТАСС.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" занимает второе место и имеет в своем активе на два очка больше.
Напомним, что петербургский клуб является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
Ковальчук: "Спартак" спокойно может противостоять "Зениту"
Чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук высказался о составе московского "Спартака".
Фото: ХК "Авангард"