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Ковальчук: "Спартак" спокойно может противостоять "Зениту"

Чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук высказался о составе московского "Спартака".
Фото: ХК "Авангард"
"Классная команда, думаю, по составу вообще одна из сильнейших. Спокойно может противостоять "Зениту", - цитирует Ковальчука ТАСС.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Петербургский "Зенит" занимает второе место и имеет в своем активе на два очка больше.

Напомним, что петербургский клуб является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.

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