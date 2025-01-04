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Гендиректор "Пари НН": я за объединение чемпионатов России и Белоруссии и за то, чтобы закрыть лигу

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался за объединение чемпионатов России и Белоруссии.
Фото: ФК "Пари НН"
- Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение лиги. Надо сделать не 16, а минимум 18 команд, можно и больше. Есть примеры чемпионатов, где клубов гораздо больше, чем у нас. Я за то, чтобы лигу закрыть. Тогда у команд будет больше манёвров и возможностей, чтобы показывать красивый футбол.

По окончании осенней части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар", набравший в 18 турах 39 очков. "Зенит" из Санкт-Петербурга располагается на второй строчке, набрав также 39 баллов. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", в копилке которого 37 очков.

В зоне прямого вылета в Первую лигу находится "Оренбург" и грозненский "Ахмат", у которых 8 и 13 баллов соответственно. Подмосковные "Химки" и воронежский "Факел" занимают 13 и 14 позиции, в зоне стыковых матчей.

Источник: "РБ Спорт"

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