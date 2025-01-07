"Несколько клубов из России и других стран интересуются Солари. С января 2024 года российские команды следят за игроком, а кто-то даже сделал в прошлом году официальное предложение. Но конкретно клуб назвать не могу", - цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Ривер Плейта" Пабло Солари интересен московскому "Спартаку" и "Краснодару".
В 2024 году нападающий провел во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2027 года.
Агент Солари: несколько клубов из России интересуются Пабло
Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего "Ривер Плейта" Пабло Солари, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ривер Плейт"