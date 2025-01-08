По информации источника, функционер прибыл в Москву и уже посетил "Лукойл Арену". Напомним, что Франсис Кахигао был назначен спортивным директором московского "Спартака" 3-го января.
Ранее спортивным директором красно-белых был португалец Томаш Амарал, который покинул клуб в ноябре 2024 года. После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют с "Оренбургом".
Напомним, что "Спартак" вылетел из верхней сетки Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову", и сыграет в Пути регионов с тольяттинским "Акроном".
Источник: Metaratings.
Metaratings: новый спортивный директор "Спартака" Кахигао прибыл в Москву и посетил "Лукойл Арену"
Новый спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао прибыл в Россию.
Фото: ФК "Спартак"