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Галактионов - о возможном уходе Тикнизяна: есть реальность, а есть виртуальность — это разные вещи

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о возможном уходе Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"
"Есть реальность, а есть виртуальность — это разные вещи. На сегодняшний день в клубе никаких предложений нет. Как только оно появится — клуб будет его рассматривать", - цитирует Галактионова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян может перейти в испанскую "Севилью" этой зимой.

В текущем сезоне Тикнизян провел во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт Наира с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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