— Для любого амбициозного игрока "Химки" — это не предел мечтаний. Если будут предложения, которые устроят все стороны, то Джикия рассмотрел бы такой вариант. В том числе Георгий будет рассматривать и зарубежные варианты.
— Допускаете вариант, при котором Джикия вернется в "Спартак"?
— Маловероятно, что это произойдет. Было много комментариев в медиа, которые не были теплыми ни со стороны "Спартака", ни со стороны игрока.
Георгий Джикия с сентября 2024 года выступает в составе подмосковных "Химок". Его контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25 с возможностью его продления на ещё один год. В текущем сезоне 31-летний футболист в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил одну жёлтую карточку.
Предыдущим клубом Джикии был московский "Спартак", в составе которого защитник выступал с января 2017 года по май 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Джикии оценил шансы на возвращение защитника в "Спартак"
Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы центрального защитника подмосковных "Химок" Георгия Джикии, рассказал о перспективах продолжения карьеры своим клиентом.
Фото: ФК "Химки"