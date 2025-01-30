"Покупка Энрике - логичное и понятное решение "Зенита". Прошла непростая схема с обменом игроками. Мы понимаем, что "Зенит" взял футболиста сборной Бразилии. Это звание уже говорит о многом. Сколько было статей о легионерах ранее? Что они привлекались, тренировались, провели два матча в сборной. Здесь же состоявшийся футболист сборной Бразилии - что тут ещё говорить?" - поделился Игонин.
В зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнил бразильский правый вингер Луис Энрике из клуба "Ботафого". Действующие чемпионы Бразилии выручили на продаже своего игрока 33 миллиона евро. В обратном направлении из "Зенита" в "Ботафого" проследовал бразильский вингер Артур, которого год назад сине-бело-голубые приобрели у "Палмейраса" за 15 миллионов евро.
Сумма трансфера Артура в "Ботафого" - 10 миллионов. Еще 20 миллионов "Зенит" получит от "Ботафого" за переход центрального полузащитника Вендела. Его трансфер уже согласован, но состоится летом 2025 года. На счету Луиса Энрике шесть матчей за сборную Бразилии, в составе которой он отметился двумя голами.
Источник: "Чемпионат"
Игонин: покупка Энрике - логичное и понятное решение "Зенита". Прошла непростая схема с обменом игроками
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал переход бразильского вингера Луиса Энрике в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"