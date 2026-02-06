Аршавин рассказал, какой совет дал бы Захаряну

Фото: GETTY IMAGES

В любом случае он еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе — в Россию всегда успеет вернуться, - сказал Аршавин в интервью "СЭ"

Аршавин считает, что Захарян еще молодой и ему следует задержаться в Европе.— Надо смотреть исходные данные: что ему не нравится, где он хочет играть. Много нюансов.Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года - полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 60 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего россиянина в 7,5 миллионов евро, контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.