Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
Арсенал ТулаНе начат
ЦСКА
15:00
ДинамоНе начат
Оренбург
17:00
БунедкорНе начат
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Аршавин рассказал, какой совет дал бы Захаряну

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, какой совет дал бы полузащитнику "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну.
Фото: GETTY IMAGES
Аршавин считает, что Захарян еще молодой и ему следует задержаться в Европе.

— Надо смотреть исходные данные: что ему не нравится, где он хочет играть. Много нюансов.
В любом случае он еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе — в Россию всегда успеет вернуться, - сказал Аршавин в интервью "СЭ".


Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года - полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 60 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего россиянина в 7,5 миллионов евро, контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

