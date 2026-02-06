Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
Арсенал ТулаНе начат
ЦСКА
15:00
ДинамоНе начат
Оренбург
17:00
БунедкорНе начат
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Тренер "Зенита" объяснил, почему клуб решил приобрести Джона

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра объяснил трансфер Джона Джона.
Фото: ФК "Зенит"
По слова Оливейры, Джон выделялся среди других в бразильском чемпионате и "Зенит" давно следил за футболистом.

— Джон Джон — очень креативный футболист. Он может обыграть, может отдать хорошую передачу.
Мы давно за ним следили, в бразильском чемпионате он выделялся. Нельзя упускать возможность взять такого классного и молодого футболиста.
К тому же это прямая замена Жерсону, - приводит слова Оливейры "Чемпионат".

Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно, ориентировочная сумма трансфера - 18 миллионов евро, бразилец заключил контракт с клубом до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 11 миллионов евро.

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны.

