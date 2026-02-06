Тренер "Зенита" объяснил, почему клуб решил приобрести Джона

— Джон Джон — очень креативный футболист. Он может обыграть, может отдать хорошую передачу.
Мы давно за ним следили, в бразильском чемпионате он выделялся. Нельзя упускать возможность взять такого классного и молодого футболиста.К тому же это прямая замена Жерсону, - приводит слова Оливейры "Чемпионат".
Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно, ориентировочная сумма трансфера - 18 миллионов евро, бразилец заключил контракт с клубом до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 11 миллионов евро.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны.