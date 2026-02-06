Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
Арсенал ТулаНе начат
ЦСКА
15:00
ДинамоНе начат
Оренбург
17:00
БунедкорНе начат
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Алвес - о Гонду: благодарим "Зенит" за такого игрока

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес прокомментировал переход Лусиано Гонду из "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Алвеса, Гонду - тот игрок, которого ЦСКА долго искал. Бразилец отмечает, что форвард может внести большой вклад в игру армейцев.

— Мы благодарим "Зенит" за приход такого игрока. Это тот игрок, которого ЦСКА достаточно долго искал. Тот игрок, который придерживает мяч, сохраняет его, присутствует в штрафной.
С первого дня, когда он стал с нами тренироваться, мы все поняли, что он очень много положительного принесет в нашу команду, - цитирует Алвеса "Матч ТВ".

Лусиано Гонду перешел в "Зенит" из ЦСКА в рамках сделки по обмену на Игоря Дивеева. Аргентинец заключил с армейцами контракт до лета 2030 года. В составе петербуржцев форвард вышел на поле в 51 матче и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 голевые передачи.

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.

