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Агент Дркушича рассказал, когда его клиент присоединится к сборам "Зенита"

Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица сообщил, когда футболист вернется в расположение команды.
Фото: ФК "Сочи"
«В начале следующей недели он должен присоединиться к команде», — цитирует Ратковица «СЭ».

Напомним, что летом 2024 года Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи». Однако сразу после этого он был отправлен в аренду в «Црвену Звезду».

За полгода, проведённых в «Црвене Звезде», Дркушич принял участие в 12 матчах, в которых забил один гол. По оценкам Transfermarkt, текущая стоимость 25-летнего защитника составляет 4 миллиона евро.

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