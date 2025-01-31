«В начале следующей недели он должен присоединиться к команде», — цитирует Ратковица «СЭ».
Напомним, что летом 2024 года Дркушич перешёл в «Зенит» из «Сочи». Однако сразу после этого он был отправлен в аренду в «Црвену Звезду».
За полгода, проведённых в «Црвене Звезде», Дркушич принял участие в 12 матчах, в которых забил один гол. По оценкам Transfermarkt, текущая стоимость 25-летнего защитника составляет 4 миллиона евро.
Агент Дркушича рассказал, когда его клиент присоединится к сборам "Зенита"
Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица сообщил, когда футболист вернется в расположение команды.
Фото: ФК "Сочи"