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Агент: Щенников не поедет на сборы ни с одной командой

Агент Георгия Щенникова Сергей Пушкин заявил, что его клиент не поедет на сборы ни с одной командой.
Фото: ПФК ЦСКА
- Георгий не поедет на сборы ни с одной командой. Те предложения, которые поступают, нам не интересны. Что касается завершения карьеры, об этом лучше спрашивать у самого Георгия. Я не вправе здесь что-то говорить.

33-летний Георгий Щенников покинул московский ЦСКА в 2023 году по истечении срока контракта. С тех пор защитник находится без клуба. В составе "армейцев" он становился трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и четырехкратным обладателем Суперкубка России. В составе сборной России Щенников играл на чемпионате мира 2014 года и чемпионате Европы 2016 года.

Источник: "Матч ТВ"

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