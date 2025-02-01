Агент: Щенников не поедет на сборы ни с одной командой

Агент Георгия Щенникова Сергей Пушкин заявил, что его клиент не поедет на сборы ни с одной командой.

Фото: ПФК ЦСКА





33-летний Георгий Щенников покинул московский



Источник: - Георгий не поедет на сборы ни с одной командой. Те предложения, которые поступают, нам не интересны. Что касается завершения карьеры, об этом лучше спрашивать у самого Георгия. Я не вправе здесь что-то говорить.33-летний Георгий Щенников покинул московский ЦСКА в 2023 году по истечении срока контракта. С тех пор защитник находится без клуба. В составе "армейцев" он становился трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и четырехкратным обладателем Суперкубка России. В составе сборной России Щенников играл на чемпионате мира 2014 года и чемпионате Европы 2016 года.Источник: "Матч ТВ"