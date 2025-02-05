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Пьянич — о жизни в Москве: потрясающе! Это один из лучших городов мира

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями о жизни в Москве и адаптации в новой команде.
Фото: ФК ЦСКА
«У меня потрясающая жизнь в Москве, я изучил город, мне все нравится. До этого я лишь два раза был в Москве, когда играл против «Локомотива» и ЦСКА. Очень красивый город, и, честно говоря, меня это удивило. Москва, конечно же, один лучших городов мира», — цитирует Пьянича «РБ Спорт».

Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав контракт на правах свободного агента. Ранее, в своей карьере, 34-летний полузащитник выступал за такие известные команды, как «Рома», «Ювентус» и «Барселона».

Сейчас ЦСКА находится на зимних сборах в ОАЭ. Уже 1 марта армейцам предстоит важный матч против «Зенита» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. А 8 марта на домашней «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА встретится с «Химками».

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