«У меня потрясающая жизнь в Москве, я изучил город, мне все нравится. До этого я лишь два раза был в Москве, когда играл против «Локомотива» и ЦСКА. Очень красивый город, и, честно говоря, меня это удивило. Москва, конечно же, один лучших городов мира», — цитирует Пьянича «РБ Спорт».
Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав контракт на правах свободного агента. Ранее, в своей карьере, 34-летний полузащитник выступал за такие известные команды, как «Рома», «Ювентус» и «Барселона».
Сейчас ЦСКА находится на зимних сборах в ОАЭ. Уже 1 марта армейцам предстоит важный матч против «Зенита» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. А 8 марта на домашней «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА встретится с «Химками».
Пьянич — о жизни в Москве: потрясающе! Это один из лучших городов мира
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями о жизни в Москве и адаптации в новой команде.
Фото: ФК ЦСКА