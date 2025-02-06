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Агент Малкома назвал условия для возвращения бразильца в "Зенит"

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда "Аль-Хиляля" Малкома, рассказал о возможном возвращении своего клиента в Россию.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Возвращение Малкома в Россию? Не могу ответить на этот вопрос. Это зависит от того, заключит ли "Зенит" сделку с "Аль-Хилялем", - приводит слова Гарсии "СЭ".

Бразилец Малком выступал за "Зенит" с августа 2019 года по июль 2023 года. Клуб "Аль-Хиляль" приобрел форварда сине-бело-голубых летом позапрошлого года за 60 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малком заинтересован в возвращении в санкт-петербургский клуб.

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