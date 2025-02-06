"Угрожали? Конечно, угрожали. Так и продолжают. Причем, вы знаете, на таком уровне, что иногда аж уши заворачиваются, как страшно. Я никому об этом никогда не скажу, потому что мне может быть страшно", - приводит слова Федорищева "КП".
В конце ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которые по должности исполняет обязанности учредителя самарских "Крыльев Советов", сделал заявление о существовании в судейском корпусе российского футбола коррупционной системы. В этой системе, по его словам, задействовано около 10 клубов Российской Премьер-Лиги.
Имеющиеся материалы были переданы в правоохранительные органы, после чего было заведено уголовное дело о мошенничестве.
Губернатор Федорищев рассказал об угрозах после заявления о коррупции в российском футболе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об угрозах после своего заявления о существовании в судейском корпусе российского футбола коррупционной системы.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева