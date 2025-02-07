"Я надеюсь, что фаворитом пока остается "Зенит". Главным фаворитом. Но в "Спартаке" понимают, что игра у команды идет. И этими покупками "Спартак" говорит: "Мы принимаем вызов и готовы дать бой "Зениту" на весеннем отрезке". "Спартаку" нужна глубина состава. Им еще нужен игрок в центр полузащиты. Хочется такого игрока, который точно даст качества", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
7 февраля московский "Спартак" объявил о подписании контракта, рассчитанного на 3,5 года, с 27-летним тринидадским нападающем Ливаем Гарсией. По информации СМИ, сумма компенсации за переход этого футболиста составила 18,7 миллионов евро, что является рекордной покупкой в истории красно-белых.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" с 39-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" с 37-ю очками - третье место.
Аршавин: своими покупками "Спартак" говорит, что принимает вызов и готов дать бой "Зениту"
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о трансферной политике московского "Спартака" этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"