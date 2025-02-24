Зделар - о переходе в "Зенит": все окончательно решалось в последний момент, поэтому, конечно, немного нервничал

"Все окончательно решалось в последний момент, поэтому, конечно, немного нервничал. Мне кажется, в такой ситуации это нормально для любого человека. Но главное, что все хорошо закончилось. В итоге я в "Зените", сейчас уже работаю с командой, чему очень рад", - цитирует Зделара "Матч ТВ".
Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в последний день зимнего трансферного окна за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 21 матч и отметился 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Московский ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком.