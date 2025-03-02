«Чуть-чуть странное ощущение, потому что приезжаешь в другом качестве. Всё равно мы профессиональные люди. Я — тренер «Оренбурга», эмоции оставляешь дома.
На этих сборах я пытался поставить команде игру, которую хочу видеть — это высокий прессинг, который заставляет определенно рисковать. Мы хорошо готовы физически», — заявил Слишкович «Матч ТВ».
Напомним, что ранее Владимир Слишкович входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля, когда тот возглавлял «Спартак». После увольнения последнего, до конца прошлого сезона, Слишкович исполнял обязанности главного тренера.
В октябре 2024 года боснийский специалист был назначен на должность главного тренера «Оренбурга».
Слишкович — о матче со "Спартаком": странное ощущение, потому что приезжаешь в другом качестве
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке», признался, что испытывает необычные эмоции перед встречей с бывшим клубом, но старается сосредоточиться на работе.
Фото: ФК "Оренбург"