"Мне нравится Угальде. Это хороший нападающий. Он классно в штрафной находит мячи. Он умеет это. У нападающего есть такой нюх, где оказаться в штрафной. Это качество классного нападающего", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде 2 марта в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги против футбольного клуба "Оренбург" забил 16-й гол в сезоне и продолжил оставаться лучшим бомбардиром чемпионата России. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.
Юран выделил у Угальде то качество, которое делает его классным нападающим
Футбольный тренер Сергей Юран высказался о нападающем московского "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"