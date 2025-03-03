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Юран выделил у Угальде то качество, которое делает его классным нападающим

Футбольный тренер Сергей Юран высказался о нападающем московского "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне нравится Угальде. Это хороший нападающий. Он классно в штрафной находит мячи. Он умеет это. У нападающего есть такой нюх, где оказаться в штрафной. Это качество классного нападающего", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".

Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде 2 марта в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги против футбольного клуба "Оренбург" забил 16-й гол в сезоне и продолжил оставаться лучшим бомбардиром чемпионата России. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.

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