«Дуглас Сантос — хороший футболист! В России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца. Все просто. У нас был Марио такой в свое время, а теперь будет он. Рационально ли вызывать возрастного футболиста на товарищеские игры? Для меня каждая игра сборной имеет значение», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».
Стоит отметить, что в октябре 2024 года Сантос получил российский паспорт. С 2019 года он выступает за футбольный клуб «Зенит», куда перешёл из «Гамбурга» за 14 миллионов евро. За это время Сантос стал капитаном команды и провёл 205 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 33 результативные передачи.
Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего игрока составляет 10 миллионов евро.
Быстров — о вызове Дугласа Сантоса в сборную: в России нет сильного левого защитника, поэтому надо вызывать бразильца
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поддержал вызов Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
Фото: ФК "Зенит"