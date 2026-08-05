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Футболист "Родины": будем стараться повторить путь "Балтики"

Футболист "Родины" Андрей Егорычев высказался о выходе команды в РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
Футболист рассказал, что игроки "Родины" будут стараться повторить путь "Балтики".

"Балтика" в прошлом году доказала всем, что можно выходить из Первой Лиги и с таким же составом и игрой хорошо показывать себя и в Премьер-Лиге. Мы будем стараться повторить их путь. Нужно работать, идти от игры к игре. В таблицу посмотрим в конце чемпионата", - сказал Егорычев "Советский спорт".

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

В мае московская "Родина" выиграла Первую лигу с 68 баллами в своем активе и впервые вышла в высший дивизион. На данный момент команда занимает 15-ю строчку в РПЛ.

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