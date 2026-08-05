Баринов: честно, есть мысли о возвращении в "Локомотив"

"Я надеюсь, в связи со всем, что сейчас происходит в "Локомотиве", они (болельщики) уже начинают понимать, почему я ушел. Виноваты конкретные люди в руководстве? И не только. Время покажет все.
Рассматриваю ли я в дальнейшем вариант с возвращением в "Локомотив"? Честно, есть такие мысли. Но сейчас я игрок ЦСКА и принадлежу только этому клубу. Такое возможно, но при определенных обстоятельствах", - сказал Баринов "РБ Спорту".
Дмитрий Баринов является воспитанником московского "Локомотива". Всего за красно-зеленых опорный полузащитник провел 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 голевых передач.
В январе 2026 года игрок перешел в ЦСКА. На его счету 16 матчей и 0 результативных действий за "армейцев". Соглашение 29-летнего футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Баринова по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.